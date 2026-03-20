Imparare a usare il defibrillatore un corso molto sentito

A Carpegna, nell’Auditorium Comunale, si è tenuto un corso dedicato al supporto delle funzioni vitali (Bls) e all’uso del defibrillatore semiautomatico. L’iniziativa ha coinvolto un pubblico interessato a migliorare le proprie competenze in situazioni di emergenza. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e operatori, che hanno avuto l’opportunità di apprendere tecniche fondamentali per intervenire in caso di arresto cardiaco.

Si è svolto a Carpegna all’Auditorium Comunale il corso del supporto delle funzioni vitali (Bls) ed uso del defibrillatore semiautomatico. Il corso è stato organizzato dall’associazione di Carpegna “Amici del Cuore“ in collaborazione con l’Ast Pesaro-Urbino. "Sono state formate dodici persone – spiega Luca Pasquini vicesindaco, assessore alla cultura e alle politiche socio-sanitarie e medico – e organizzeremo altri due corsi a maggio e ad ottobre. Il gruppo Amici del Cuore è nato nel 2008 dal Comune di Carpegna assieme all’Associazione Baghnara Onlus con l’acquisto del primo defibrillatore e la realizzazione dei primi corsi di formazione. Negli anni sono stati formati alla cultura del primo soccorso e all’uso del defibrillatore tanti nostri concittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imparare a usare il defibrillatore, un corso molto sentito Articoli correlati Defibrillatore in piazza Mezzadri. E corsi per imparare a utilizzarloSabato prossimo, la Fratellanza Popolare Valle del Mugnone inaugurerà la nuova postazione del defibrillatore, donato alla comunità nell’ambito... Un defibrillatore al mercato coperto di Campagna Amica, parte anche il corso BlsdFormazione e prevenzione al centro dell’iniziativa realizzata con OPI Arezzo e Centro di Formazione Etrusco. Guida definitiva come usare un defibrillatore SMARTY SAVER STEP BY STEP Una raccolta di contenuti su Imparare a usare il defibrillatore un... Temi più discussi: Imparare a usare il defibrillatore, un corso molto sentito; Sainz spiega come usare il motore Mercedes per la Williams; Digitale Facile: tornano gli sportelli gratuiti per aiutare i cittadini a usare smartphone e servizi online; Corsi gratuiti per imparare a usare lo smartphone a Concordia, Finale Emilia, San Prospero e Camposanto. Imparare a usare il defibrillatore, un corso molto sentitoSi è svolto a Carpegna all’Auditorium Comunale il corso del supporto delle funzioni vitali (Bls) ed uso del defibrillatore semiautomatico. Il corso è stato organizzato dall’associazione di Carpegna A ... ilrestodelcarlino.it Imparare a usare il defibrillatore. Una serata con la MisericordiaPISTOIAUna serata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione, aperta a tutta la cittadinanza. Giovedì 11 settembre alle 20.40, nella Galleria Nazionale di via Vannucci, si terrà un corso gratuito di ... lanazione.it Un grande fotografo ha sempre asserito che bisogna imparare a fotografare anche quello che tutti gli altri non vedono o che passa davanti ai loro occhi, ma non davanti alla macchina fotografica. Una foto semplice può dare tante soddisfazioni per chi ci ha pro - facebook.com facebook Nelle case popolari di Torino 350 posti per bici, ma anche corsi per imparare a pedalare x.com