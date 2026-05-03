Un ex detenuto che ora lavora come chef e attore ha raccontato di come si impegna con i giovani in difficoltà, chiedendosi se gli adulti siano un esempio positivo. Ha osservato che gli adolescenti oggi trovano il futuro più fonte di paura che di speranza, una realtà che si percepisce chiaramente nelle loro vite e nelle loro azioni. La sua storia mette in luce le sfide e le responsabilità di chi si confronta con le nuove generazioni.

"Il futuro oggi non è qualcosa che fa sognare ma spaventa gli adolescenti, e questo già la dice lunga. C’è chi si stordisce con sostanze, sia per staccarsi dalla realtà e sia per poter sembrare forte nonostante la paura. La società lancia l’allarme criminalità, punta il dito contro i “maranza“, si aspetta soluzioni immediate. Ma bisogna seminare e pazientare". La riflessione è di Davide Mesfun, che ha 50 anni e ne ha passati 23 da detenuto. Originario di Napoli, ha iniziato a delinquere da minorenne specializzandosi in rapine e spaccio di droga. "Mi sono allontanato dalla famiglia dopo la morte di mia nonna, che era il “collante“ degli affetti – raccontava su queste pagine nel periodo Covid, quando era in regime di semilibertà, tra i reclusi di Opera –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex detenuto oggi chef e attore: "Io, accanto ai ragazzi difficili. Noi adulti diamo il buon esempio?"

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