In vista della chiusura del Ponte Nuovo prevista dal 27 aprile fino a ottobre per lavori di ristrutturazione, il Comune ha comunicato le modifiche alla viabilità interna nei territori di Cento e Pieve di Cento. Le modifiche includono l’istituzione di una nuova rotonda e altre variazioni nelle strade locali, a seguito di un piano approvato dal sindaco.

In vista della chiusura del Ponte Nuovo, prevista dal 27 aprile fino al termine dei lavori indicativamente a ottobre, il Comune rende note le modifiche alla viabilità interna definite nei Comuni di Cento e Pieve di Cento, che comprendono anche la realizzazione di una nuova rotonda. "Come annunciato pochi giorni fa, da lunedì 27 aprile il Ponte Nuovo che collega Cento a Pieve di Cento sarà chiuso per consentire l’avvio dei lavori che porteranno alla sua demolizione e poi al suo rifacimento – ricordano - A seguito di una serie di incontri di coordinamento tra amministratori e tecnici dei Comuni interessati sono state definite alcune modifiche alla viabilità interna, con l’obiettivo di fluidificare il transito e assicurare la sicurezza del traffico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte Nuovo, il piano del sindaco. Ecco come cambia la viabilità interna

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