Il Como nella storia | vince a Verona 1-0 e conquista l' Europa

Da agi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como ottiene una vittoria importante in trasferta contro l’Hellas Verona, con il risultato di 1-0. La partita, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 20252026, si è disputata al Bentegodi. Il gol decisivo è stato segnato da Douvikas. La vittoria permette al Como di qualificarsi per le competizioni europee, segnando un momento storico per il club.

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AGI - Il Como torna al successo e fa la storia, assicurandosi la qualificazione alle Coppe europee. I ragazzi di Cesc Fabregas passano 0-1 al Bentegodi contro l' Hellas Verona, nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 20252026: decide un gol di Douvikas. Pronti-via, i padroni di casa si rendono subito pericolosi con una conclusione di Suslov, che viene respinta da Butez. Al 4' il portiere francese va a vuoto su un cross dello stesso Suslov e Valentini prova ad approfittarne colpendo la traversa, ma il gioco viene fermato per fuorigioco. Fase centrale del primo tempo. Dopo un iniziale momento di affanno, la compagine biancoblù prova a costruire la sua partita, ma deve fare i conti con una difesa avversaria molto ordinata, che concede pochi spazi.🔗 Leggi su Agi.it

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