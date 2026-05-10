Il Como si aggiudica la vittoria contro il Verona con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Douvikas nel corso della partita. La sfida si è dimostrata difficile e combattuta, con entrambe le squadre impegnate in una gara intensa. Con questa vittoria, il Como ottiene l'accesso alle competizioni europee per la prossima stagione. Douvikas si posiziona al secondo posto nella classifica marcatori, insieme a Thuram.

Como, 10 maggio 2026 – Il Como conquista il pass per l'Europa battendo il Verona per 1 a 0, dopo una partita molto difficile e complicata, risolta da un gol di potenza di Douvikas, che affianca Thuram al secondo posto nella classifica marcatori. Le due prossime partite con Parma e Cremonese e i risultati delle altre avversarie, determineranno in quale Coppa i lariani giocheranno. I veneti hanno dimostrato di non valere la retrocessione giocando con coraggio e dopo che il Var gli ha annullato una rete e due rigori. Fabregas cambia due uomini rispetto alle ultime uscite, con Vojvoda la posto di Smolcic sulla destra in difesa e Rodriguez al posto d i Baturina sulla sinistra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Douvikas stende il Verona: il Como conquista il pass per l’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Como in Europa: Douvikas stende il Verona. Lariani in piena corsa ChampionsIl Como di Cesc Fàbregas ha scritto la storia: espugnando il 'Bentegodi' di Verona (1-0) con un gol di Anastasios Douvikas al 71' i lariani si sono...

Pagelle Verona Como: Douvikas scrive la storia (e non smette di segnare), Fabregas completa il sogno Europa VOTIItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...