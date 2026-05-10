Il Club Arezzo conquista una storica salvezza in Serie B
Nel pomeriggio al Maccagnolo, il Club Arezzo ha affrontato i Lupi di Santa Croce nell’ultima giornata di campionato di Serie B. La partita si è conclusa con la conquista di una storica salvezza per la squadra aretina, che ha ottenuto il risultato decisivo in questa occasione. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio, che ha assistito a un incontro intenso e combattuto.
Pomeriggio vibrante al Maccagnolo, dove il Club Arezzo è sceso in campo contro i Lupi di Santa Croce nell’ultima giornata di campionato. Una sfida dal peso specifico enorme, con il destino ancora tutto da scrivere: salvezza diretta o playout, un match per decidere un’intera stagione.La gara è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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