Il Club Arezzo conquista una storica salvezza in Serie B

Nel pomeriggio al Maccagnolo, il Club Arezzo ha affrontato i Lupi di Santa Croce nell’ultima giornata di campionato di Serie B. La partita si è conclusa con la conquista di una storica salvezza per la squadra aretina, che ha ottenuto il risultato decisivo in questa occasione. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio, che ha assistito a un incontro intenso e combattuto.

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