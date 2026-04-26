Dopo 19 anni di assenza e 22 dalla precedente promozione, la squadra di Arezzo ha conquistato la promozione in Serie B. La vittoria permette alla società di tornare nel campionato cadetto, dopo anni di difficoltà e battaglie sul campo. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che da tempo aspettavano questo momento di svolta. La squadra si prepara ora a una nuova avventura nel torneo di secondo livello nazionale.

SERIE B!!!! Ora, finalmente, lo possiamo gridare: l’Arezzo torna nella serie cadetta dopo 19 anni di assenza e 22 dall’ultima promozione. In questi anni è successo di tutto. Siamo passati da mancate iscrizioni a fallimenti, retrocessioni nei dilettanti e, da lì, è ripartita la scalata che oggi ha visto il suo epilogo. In uno stadio stracolmo, dove l’attesa per la festa era palpabile quanto la paura dell’ennesima delusione, il traguardo era lì, a portata di mano. Ma ognuno degli oltre 7.000 presenti temeva di uscire senza stringere nulla. Troppe le delusioni patite in questi due decenni. Un campionato dominato fin dalla prima giornata, per poi giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti, oltretutto contro una squadra obbligata a vincere per evitare i play-out.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - AREZZO IN SERIE B! Una promozione storica dopo anni di battaglie

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