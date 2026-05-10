Il Club Alta Brianza | Restiamo compatti Non è finito niente

Il Club Alta Brianza ha diffuso un messaggio in cui invita a restare uniti, affermando che nulla è ancora concluso. Nonostante il clima di sconforto diffuso tra i tifosi, alcuni membri del club hanno deciso di reagire, mantenendo alta la partecipazione sia nelle partite casalinghe che in quelle in trasferta. La comunicazione sottolinea l’intenzione di continuare a sostenere la squadra senza fare concessioni.

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C’è parecchia depressione, ma c’è anche chi ha voluto suonare immediatamente la carica. Come il Monza Club Alta Brianza, uno dei più presenti in casa ma anche in trasferta. "La botta è stata pesante. Inutile negarlo: ci avevamo fatto la bocca alla promozione diretta. Invece l’urlo ci si è strozzato in gola. Qualcuno ha detto che un uomo non lo si misura nelle vittorie ma nelle sconfitte, che il valore sta nella capacità di rialzarsi. E allora rialziamoci! Tutti insieme!". Il club presieduto da Silvano Silva non le manda a dire: "Sogniamo una tifoseria compatta, al di là della sacrosanta delusione e arrabbiatura, ma unita verso la meta che rimane lì.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Club Alta Brianza: "Restiamo compatti. Non è finito niente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I meloniani compatti: "La buona notizia è la grande affluenza. Noi restiamo forti"Gianluca Vinci, parlamentare reggiano di Fratelli d’Italia non dimostra grande stupore verso il risultato del referendum: "Non credo che il quesito... Zhegrova-Juve, tutto già finito: spunta il nome del nuovo clubNuove conferme sull’addio a fine stagione di Zhegrova: ecco dove potrebbe trasferirsi l’esterno della Juventus.