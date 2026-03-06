Zhegrova-Juve tutto già finito | spunta il nome del nuovo club

Zhegrova ha deciso di lasciare la Juventus alla fine della stagione. Sono state confermate le voci sul suo possibile trasferimento, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sul club di destinazione. L’esterno si trova attualmente al centro delle trattative e il suo futuro sembra ormai definito. La situazione è chiara e non ci sono ulteriori sviluppi oltre a queste informazioni.

Nuove conferme sull'addio a fine stagione di Zhegrova: ecco dove potrebbe trasferirsi l'esterno della Juventus. L'errore contro il Galatasaray nella gara di ritorno degli spareggi di Champions League sul risultato di 3-0 a favore della Juve è ancora impresso nella mente di tutti e sarà davvero difficile dimenticarlo. Edon Zhegrova nell'ultimo periodo ha fatto vedere ottime cose quando è entrato in campo, ma sulla valutazione del suo rendimento pesa tremendamente quanto visto contro la squadra di Osimhen. Un errore imperdonabile, che molto probabilmente è costato l'eliminazione alla squadra di Spalletti. Ora sono in tanti a chiedersi quale sarà il futuro dell'esterno kosovaro con cittadinanza albanese che potrebbe salutare Torino al termine di questa stagione. Juve, Zhegrova sempre nel mirino dell'Everton: cessione possibile. Il futuro alla Juventus di Edon Zhegrova, ala classe 1999 della nazionale del Kosovo, resta in bilico. Mezi (Ex intermediario di Zhegrova): La Juventus è stata una scelta sbagliata per Edon. L'ex intermediario che in passato si è occupato del passaggio in Italia di Edon Zhegrova ha parlato in esclusiva a Tmw delle presentazioni del numero 11 juventino.