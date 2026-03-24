I meloniani compatti | La buona notizia è la grande affluenza Noi restiamo forti

Gianluca Vinci, parlamentare reggiano di Fratelli d’Italia non dimostra grande stupore verso il risultato del referendum: "Non credo che il quesito appassionasse molto il nostro elettorato di FdI. Non era un tema caldo. Gran parte dell’elettorato di destra non lo sentiva come un’urgenza. La cosa che invece ritengo molto interessante è che la sinistra non abbia chiesto le dimissioni di Giorgia Meloni. Vero è che lei già si era espresso chiaramente su quella che sarebbe stata la sua posizione dopo il risultato del referendum, qualsiasi fosse, ma nessuno dell’opposizione ha chiesto al governo di fare un passo indietro. E non certamente per gentilezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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