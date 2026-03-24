volley serie b c d la pietro pezzi lotta ma non basta bene my mech cervia e fenix faenza

Soliti alti e bassi nei campionati di serie B e in quelli regionali di volley. In serie B maschile, esattamente nel girone D, a San Mauro Pascoli, la Sab Group Rubicone, seconda in classifica, batte 3-0 (27-25, 25-22, 30-28) la Consar Pietro Pezzi che vende cara la pelle e perde due set ai vantaggi, e forse un parziale avrebbe anche meritato di vincerlo. Nel girone G di B2 femminile, doppio, perentorio, successo per le ravennati. La My Mech Cervia si impone 0-3 (18-25, 23-25, 14-25) in casa della De Mitri, ultima della classe, mentre la Fenix Faenza trionfa 3-0 (25-19, 25-20, 25-20) contro l’Ozzano e lo scavalca in classifica, issandosi all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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