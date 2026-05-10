Al consiglio comunale di Biella, dodici consiglieri di minoranza sono stati denunciati dal sindaco per aver firmato mozioni di sfiducia ritenute false. La vicenda riguarda presunte firme non genuine apposte in calce ai documenti presentati dall’opposizione, che ora si trovano sotto indagine. La polemica ha suscitato un acceso dibattito tra le parti e ha portato alla denuncia ufficiale nei confronti dei consiglieri coinvolti.

Firme «farlocche» in calce alle mozioni di sfiducia delle opposizioni. È bufera al consiglio comunale di Biella, con dodici consiglieri di minoranza che finiscono denunciati dal sindaco. È l'onda lunga del caso Delmastro e della Bisteccheria d'Italia, per cui si era dimesso, dopo l'assessore regionale Elena Chiorino, anche quello ai Lavori Pubblici di Biella, Cristiano Franceschini. Entrambi, erano soci nella nota 5 Forchette srl con l'ex sottosegretario alla Giustizia (nessuno dei tre è indagato), e con Miriam Caroccia. Le opposizioni guidate dal Pd a Biella da tempo chiedono con forza un passo indietro, dopo quello di Franceschini, anche all'assessore al Bilancio di Biella, Amedeo Paraggio, che non era socio della 5 Forchette e non è indagato nei fascicoli aperti a Roma e Torino sulla vicenda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il caso Delmastro: l’opposizione nei guai per "firme farlocche"

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