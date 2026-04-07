Caso Delmastro sequestrato il telefono a Mauro Caroccia | cosa si cerca nei messaggi

I pubblici ministeri della Dda di Roma hanno sequestrato il telefono cellulare di Mauro Caroccia nel corso di un’indagine in corso. L’operazione mira a verificare i contenuti dei messaggi memorizzati nel dispositivo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli su eventuali comunicazioni o conversazioni trovate nel telefono. La procura ha avviato le attività investigative per accertare eventuali elementi utili all’indagine.

I pubblici ministeri della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Roma hanno disposto il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia. Già in carcere per reati di mafia, Caroccia è indagato con la figlia Miriam per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nel fascicolo che ruota intorno al ristorante Bisteccheria d'Italia. L'attività era gestita da Le cinque forchette srl, società di cui l'ex sottosegretario Andrea Delmastro aveva il 25 per cento delle quote, cedute prima che arrivasse la condanna definitiva per Caroccia. Con il sequestro del telefono, i pm intendono cercare tra le chat e i messaggi inviati o ricevuti da Caroccia elementi utili a ricostruire la costituzione della società e la gestione del ristorante. 🔗 Leggi su Today.it

Caso Delmastro e “Le 5 Forchette”, sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia: sotto esame chat e affari con la societàProsegue l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma sulla società “Le 5 Forchette” e un nuovo potenziale tassello si aggiunge al...

Caso Delmastro, i pm dispongono il sequestro del cellulare di Mauro CarocciaLa Direzione distrettuale antimafia di Roma ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam...

Temi più discussi: Delmastro? Ci ha fatto beneficenza. L'interrogatorio di Caroccia e la figlia; Caso Delmastro: interrogazione urgente per il Governo. Intervista a Walter Verini (3.04.2026); Mauro Caroccia interrogato dai pm: Delmastro ci ha fatto beneficenza. Ero incensurato; Caso Delmastro, legale Caroccia: Nessun centesimo della criminalità organizzata.

Caso Delmastro, i pm sequestrano il cellulare a Mauro CarocciaCaroccia è detenuto nel carcere di Viterbo. Col sequestro si cercano chat e messaggio relativi alla società Le 5 forchette, di cui era socio l’ormai ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ... editorialedomani.it

Delmastro, il caso si allarga: sequestrato il cellulare di Caroccia. Domani gli inquirenti sentiranno la moglieL’inchiesta riguarda la società Le 5 Forchette, in cui l’ex sottosegretario Andrea Delmastro aveva detenuto quote azionarie successivamente cedute. affaritaliani.it

Non vorrei che ‘Piantedosi and love affair’ vi distraesse dai nuovi aggiornamenti sul caso Bisteccherie d’Italia. Andrea Delmastro era a conoscenza dei problemi economici di Mauro Caroccia, che era indagato per bancarotta fraudolenta, ma ha continuato ad a - facebook.com facebook

#piazzapulita Caso Delmastro e Piantedosi. Opposizione: Conte, Schlein o “un terzo incomodo” Questi gli argomenti nella seconda parte dell’intervista a Gianrico Carofiglio di Corrado Formigli. x.com