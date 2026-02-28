Dall’Eccellenza alla Seconda categoria Ultimi due turni in contemporanea Le date dei playoff e dei playout

Il Comitato Regionale Marche ha annunciato con il comunicato 173 di giovedì che le ultime due giornate dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si svolgeranno tutte nello stesso momento. La decisione riguarda anche le date dei playoff e dei playout, che saranno concordate e comunicate prossimamente per garantire lo svolgimento simultaneo delle partite.

Il Comitato Regionale Marche con il comunicato 173 di giovedì ha deciso - come consuetudine - che le ultime due giornate dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in contemporaneità. Per l'Eccellenza si disputeranno di domenica, il 19 e il 26 aprile. Per la Promozione di sabato, il 18 e il 25 aprile. Per la Prima Categoria e Seconda Categoria il 02 e il 09 maggio. Decise anche le date di playoff e playout. Per l'Eccellenza primo turno il 3 maggio e la finale il 10 maggio. Playout turno unico il 10 maggio (il 03 maggio eventuale spareggio). Per la Promozione playoff il 10, 17 e 24 maggio con eventuali spareggi il 03 maggio.