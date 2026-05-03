Seconda categoria La giornata dei verdetti Serricciolo e Gragnolese a caccia dei playoff San Vitale e Villafranchese in campo per cercare di evitare gli spareggi salvezza

Nell'ultima giornata di Seconda categoria si sono definiti alcuni esiti chiave. La squadra di Serricciolo e quella di Gragnolese sono impegnate nella corsa ai playoff, mentre San Vitale e Villafranchese si sono confrontate per evitare gli spareggi salvezza. La giornata ha portato a conclusioni chiare nelle zone alte della classifica, con alcune posizioni ormai stabilite.

L’ultima giornata di Seconda categoria consegna un quadro ormai ben delineato nelle zone alte della classifica. Il Corsanico ha già festeggiato la promozione in Prima, mentre Massarosa (impegnato oggi contro il Don Bosco) e Pontremoli (di scena nel derby contro il Serricciolo) hanno già in tasca un posto nei playoff. Al Serricciolo, in vantaggio sulle altre rivali (Gragnolese, Vorno e San Macario), basta non perdere. Tutto ancora da decidere anche per la zona calda, quella che decreterà chi dovrà passare dai playout per evitare la retrocessione, con Villafranchese e San Vitale Candia tra le squadre coinvolte. La Gragnolese, rivelazione del torneo, si presenta all’appuntamento finale con un obiettivo che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile: conquistare un posto nei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria La giornata dei verdetti. Serricciolo e Gragnolese a caccia dei playoff. San Vitale e Villafranchese in campo per cercare di evitare gli spareggi salvezza Notizie correlate Seconda categoria: il Monzone è chiamato a reagire, Ricortola e Villafranchese vogliono insistere. Gran derby Pontremoli-Gragnolese. Serricciolo, occasione di riscattoOggi pomeriggio (ore 15) si disputa uno dei match più sentiti della 21ª giornata di Seconda categoria: il derby tra Pontremoli e Gragnolese diretto... Calcio In Seconda Categoria entra nel vivo la corsa ai playoff. Gragnolese, attenzione al Monzone. Pontremoli sfida la VillafrancheseLa domenica numero 26 del campionato di Seconda Categoria, oltre a mandare in onda il big match Salavetitia Seravezza-Corsanico, chiama a confronto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra Sesto Imolese; Seconda Categoria girone t Trentesima giornata 26/04/2026; I risultati della domenica, dalla Serie D alla Terza categoria. Promozioni, retrocessioni, playout, playoff; Seconda Categoria: ecco tutti i verdetti della stagione. Seconda categoria La giornata dei verdetti. Serricciolo e Gragnolese a caccia dei playoff. San Vitale e Villafranchese in campo per cercare di evitare gli spareggi salvezzaL’ultima giornata di Seconda categoria consegna un quadro ormai ben delineato nelle zone alte della classifica. Il Corsanico ha ... sport.quotidiano.net Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off col San VitalePisa 15 aprile 2025 – Ultima giornata di campionato in Seconda Categoria. E verdetti finali al termine della stagione regolare. Nel girone A vittoria della Fivizzanese, Carrarese Giovani promossa in ... lanazione.it Bologna - Gli agenti della polizia locale del reparto San Donato-San Vitale, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono intervenuti in un appartamento di via del Lavoro per liberare un cane rimasto incastrato nella ringhiera di un balcone. L’operazione è andata a buo - facebook.com facebook