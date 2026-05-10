Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel quartiere balneare di Seccagrande, nell'Agrigentino. Si tratta di un motociclista di Ribera coinvolto in un grave scontro con un'auto. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine. La vittima è deceduta sul posto a seguito dell'impatto.

Un motociclista quarantottenne, Domenico Smeraglia di Ribera (Agrigento), è morto in un incidente stradale nel quartiere balneare di Seccagrande. L'impatto fra la moto di grossa cilindrata e un’Audi si è verificato sul lungomare. I sanitari dell’elisoccorso del 118 di Caltanissetta non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, è sconvolto per l'accaduto: «Una tragedia, è stata una tragedia». Delle ricostruzioni si stanno occupando i carabinieri.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il 48enne Domenico Smeraglia morto dopo un terribile scontro auto-moto nell'Agrigentino

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