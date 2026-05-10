Nel 2026, l’economia nella provincia mostra segni di rallentamento, con una crescita prevista dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Le tensioni internazionali legate ai conflitti armati e le difficoltà nel settore edilizio sono fattori che influenzano questa stima. Nonostante ciò, il sistema economico locale mantiene una certa stabilità, senza segnali di crisi immediata.

Il sistema economico nella provincia terrà, ma le stime sono sostanzialmente stabili (+0,1%) rispetto all’anno scorso. Sono i dati che emergono dal rapporto di Prometeia, diffuso dalla Camera di Commercio. Si tratta di stime previsionali su come andrà il 2026. A quanto pare il conflitto in Iran ha cambiato il punto di vista considerando che in gennaio la stima di crescita era dello 0,9%. Ad andare meglio dovrebbe essere il settore agricoltura che vede previsioni di crescita del 6,3%. Anche i servizi continuano a essere una garanzia mantenendo un trend positivo che li vede a un +0,5%. Resiste il settore industriale (+0,1%), mentre sono sempre più in difficoltà le costruzioni (-0,6%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 2026 rallenta, pesano guerre e crisi edilizia

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