Filca Cisl Abruzzo - Molise | Il settore dell' edilizia rallenta ora si passa dalla quantità alla qualità

Il settore delle costruzioni in Abruzzo e Molise sta attraversando una fase di rallentamento, con variazioni tra le quattro province della regione. La Filca Cisl evidenzia come si stia passando da un'attenzione alla quantità di lavori a una maggiore focalizzazione sulla qualità. La situazione attuale riflette un cambiamento nei ritmi di attività e nelle priorità del settore edile nelle diverse aree.

Il segretario generale Giancarlo De Sanctis della Filca Cisl Abruzzo Molise analizza i dati relativi al settore delle costruzioni a livello regionale e provinciale "Un settore, quello delle costruzioni abruzzesi, che oggi vale 350 milioni di euro di massa salari e occupa 35.000 lavoratori; un settore che cresce del 5% in volume d'affari ed in occupati, pari ad oltre 16 milioni di euro di salari e oltre 1600 lavoratori in più rispetto al 2024.Anche nel 2025 è L'Aquila il territorio con i più alti incrementi, 1100 lavoratori e 10 milioni di euro di massa salari in più, e con i numeri più elevati: da sola vale il 37% del settore, seguita da Teramo col 25% e Chieti e Pescara col 19% cadauno.