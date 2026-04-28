A Roma, durante il Climate Pride, un corteo si è riunito in piazza Capranica per protestare contro l’impatto delle fonti fossili e dei conflitti armati sui costi delle bollette energetiche. La manifestazione ha puntato il dito sulla decisione di prolungare l’attività delle centrali a carbone fino al 2038, una scelta che, secondo i manifestanti, contribuisce ad alzare i costi dell’energia per le famiglie.

? Cosa sapere Climate Pride protesta a Piazza Capranica contro il legame tra fossili e conflitti.. Il ritardo sulla chiusura delle centrali a carbone al 2038 incide sui costi energetici.. A Piazza Capranica, a pochi passi dal Palazzo del Parlamento, la rete Climate Pride ha schierato pale eoliche e pannelli solari per denunciare oggi il legame tra combustibili fossili e conflitti, lanciando un appello urgente alla transizione energetica. La manifestazione, avvenuta nel cuore di Roma, ha la partecipazione coordinata di diverse realtà della società civile e ambientalista, tra cui A Sud, CGIL, Extinction Rebellion Italia, Fridays for Future Italia, Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, protesta per il clima: fossili e guerre pesano sulle bollette

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