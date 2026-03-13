Ieri in Campania | condanna per l’omicidio Bembo ad Avellino arresti per violenza sessuale nel Napoletano

Ieri in Campania sono arrivate due notizie di rilievo: ad Avellino la Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a sedici anni e otto mesi di reclusione per Niko Iannuzzi, considerato l’esecutore dell’omicidio di Roberto Bembo. Nel Napoletano sono stati effettuati arresti legati a episodi di violenza sessuale. Le vicende si sono svolte nel corso della giornata di giovedì 12 marzo 2026.

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 12 marzo 2026. Avellino – La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna a sedici anni e otto mesi di reclusione per Niko Iannuzzi, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Roberto Bembo. Diversa la decisione per i fratelli Daniele e Luca Sciarrillo, ai quali i giudici hanno riconosciuto una riduzione della pena a quattordici anni. ( LEGGI QUI ) Benevento – Assolto perché il fatto non sussiste. È questa la decisione emessa dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di D. M. G., 39 anni di Telese, finito a processo con l'accusa di aver trasportato un quantitativo di sostanze stupefacenti.