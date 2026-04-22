Ieri in Campania | accoltellato e poi gettato dal terrazzo l’amico confessa l’omicidio Santamaria attende il verdetto del Riesame

Ieri in Campania si è verificato un episodio di violenza che ha portato all’accoltellamento di un uomo e al suo successivo lancio dal terrazzo. L’amico coinvolto nell’aggressione ha confessato l’omicidio durante l’interrogatorio. Nel frattempo, il sospettato, già in carcere, attende la decisione del tribunale del riesame riguardo alla sua posizione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulle motivazioni alla base del gesto.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 21 aprile 2026. Avellino – È stato un momento denso di emozione, silenzio e memoria quello che si è svolto presso la sottosezione della Polizia Stradale di Avellino Ovest, dove colleghi, familiari e amici si sono ritrovati per rendere omaggio a Giuseppe Walter Manfra, assistente capo della Polizia di Stato scomparso prematuramente nel dicembre 2020. (LEGGI QUI) Benevento – Si è svolta davanti alla 12ª sezione penale del Tribunale di Napoli l’udienza del Riesame relativa alla posizione di Gennaro Santamaria, ex dirigente del Comune di Benevento ed ex capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato con l’accusa di concussione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: accoltellato e poi gettato dal terrazzo, l’amico confessa l’omicidio. Santamaria attende il verdetto del Riesame Notizie correlate Concussione, 26 pagine di memoria e file audio: Santamaria attende il verdetto del RiesameTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta questa mattina davanti alla 12ª sezione penale del Tribunale di Napoli l’udienza del Tribunale del Riesame... Ieri in Campania: continua l’iter giudiziario che ha coinvolto SantamariaTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 14 aprile 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 46enne accoltellato durante una rapina a Ponticelli; Lite in strada tra due persone, uomo colpito all'addome con due fendenti: un arresto per tentato omicidio; Accoltellato e ucciso durante una lite ad Ascoli Piceno, fermato un uomo; NAPOLI - Difende il padre da un tentativo di rapina, accoltellato al braccio. 46enne accoltellato durante una rapina a PonticelliE' successo a Napoli, in via Bronzi di Riace. Medicato in ospedale, è stato dimesso. Avrebbe tentato di difendere il padre. Sulla versione dei fatti verifiche dei carabinieri ... rainews.it Violenta aggressione a Marano: due cugini minorenni accoltellatiPotrebbe esserci stato uno sguardo di troppo e poi una lite degenerata alla base della violenta aggressione che ha fatto finire due giovanissimi in ospedale, ieri sera. Erano da poco passate le ventit ... rainews.it Quello che funzionava ieri, oggi potrebbe già non bastare più. Adattarsi ai cambiamenti è la prima regola per restare al passo con i tempi e restare rilevanti. #adattamento #evoluzione #cambiamento #marketing #comunicazione #lorenzosgorbani - facebook.com facebook 21/4/26.Votata all’unanimità ieri nuova concessione per utilizzo di Palazzo Grassi da parte dell’Università di Padova,consolidando una collaborazione per la valorizzazione del polo didattico e culturale di Chioggia (v.FB: interventi del sindaco, assessori Maran x.com