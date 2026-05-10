IBI 26 Grant-Ruggeri ko la romana fuori anche nel doppio

L’avventura di Tyra Caterina Grant si conclude anche nel torneo di doppio, dove la romena ha giocato in coppia con Jennifer Ruggeri. La coppia ha perso la partita, mettendo fine alla loro partecipazione nella competizione. La gara si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sull’esito specifico. La partecipazione di entrambe le atlete si ferma qui, senza ulteriori turni in programma.

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