IBI 2026 derby azzurro alla Grant | Pigato domina il primo set poi crolla la 18enne romana vince 1-6 6-2 6-4

Nel torneo IBI 2026, si è disputato un match tra due giovani tenniste sulla BNP Paribas Arena. La 18enne romana ha iniziato il primo set sotto controllo, ma nel secondo ha ribaltato il risultato e nel terzo ha conquistato la vittoria, dopo aver perso il primo parziale 1-6 e vinto il secondo 6-2, chiudendo infine 6-4. La partita è durata oltre due ore, con una rimonta nel finale.

Dopo oltre due ore di lotta sul campo BNP Paribas Arena, la romana si impone rimontando un set di svantaggio. Al secondo turno sfiderà la canadese Mboko, testa di serie n.10. Un derby che ha regalato emozioni, ribaltamenti e colpi di scena. Sulla BNP Paribas Arena degli Internazionali BNL d’Italia 2026, Tyra Grant (n.234 WTA) si impone su Lisa Pigato (n.141 WTA) per 1-6 6-2 6-4 in oltre due ore di battaglia. Per la 18enne romana è il primo successo nel main draw al Foro Italico — alla seconda partecipazione — dopo aver già rotto il ghiaccio a livello 1000 a Madrid poche settimane fa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Grant-Pigato 1-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la bergamasca vince il primo set contro una romana fallosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-6 SET PIGATO! Un altro doppio fallo, il quinto per Grant che consegna il parziale alla sua connazionale. Leggi anche: LIVE Grant-Pigato 1-6 6-2 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la romana vince il derby e passa al secondo turno! Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Un mercoledì da leoni al Foro Italico: nove azzurri in programma; Grant-Pigato oggi WTA Roma 2026 | orario tv programma streaming; Sorteggio WTA Roma 2026 | Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva Grant debutta nel derby con Pigato. IBI 2026, derby azzurro alla Grant: Pigato domina il primo set poi crolla, la 18enne romana vince 1-6 6-2 6-4Dopo oltre due ore di lotta sul campo BNP Paribas Arena, la romana si impone rimontando un set di svantaggio. Al secondo turno sfiderà la canadese Mboko, testa ... sportface.it IBI26: Avanza Tyra Grant, si ferma Stefanini Tyra Grant vince il derby d'esordio agli Internazionali d’Italia, ha superato Lisa Pigato in una sfida partita cominciata tutta in salita: dopo un primo set perso nettamente per 1-6, la Grant ha riordinato le idee chiudendo - facebook.com facebook Tyra Grant si aggiudica il derby contro Lisa Pigato Al prossimo turno sarà sfida tra teenager contro Mboko @BMWItalia x.com