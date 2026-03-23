Carlos Alcaraz è stato eliminato al terzo turno del Masters 100 di Miami, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Lo spagnolo numero uno del mondo si è arreso a Sebastian Korda che si è imposto in tre set, 6-3, 5-7, 6-4. Il ko del 22enne di Murcua è un assist per Jainnik Sinner che, se dovesse vincere il torneo, arriverebbe lunedì prossimo a soli 1190 punti di distacco da Alcaraz che poi avrà tantissimi punti da difendere sulla terra rossa. «Ora sto pensando di prendermi qualche giorno di pausa per ricaricare corpo e mente», ha detto lo spagnolo dopo il ko, «tornerò a casa per stare con la mia famiglia e i miei amici, per riposarmi il più possibile, compatibilmente con i miei impegni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tennis: Alcaraz ko a Miami, assist a Sinner per la rimonta nel ranking. Fuori anche Berrettini

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