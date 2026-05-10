IBI 26 Cobolli e Sonego eliminati nel doppio

Ai primi turni degli Internazionali BNL d’Italia, l’esperienza in doppio di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si è conclusa con una sconfitta. La coppia italiana è stata eliminata dai tennisti tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz. Cobolli e Sonego hanno perso la partita senza passare ai successivi round del torneo.

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