IBI 26 Cobolli e Sonego eliminati nel doppio

Da romatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai primi turni degli Internazionali BNL d’Italia, l’esperienza in doppio di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si è conclusa con una sconfitta. La coppia italiana è stata eliminata dai tennisti tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz. Cobolli e Sonego hanno perso la partita senza passare ai successivi round del torneo.

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Finisce subito l'avventura in doppio agli Internazionali BNL d'Italia di Flavio Cobolli. Il romano in coppia con Lorenzo Sonego è stato eliminato dal duo tedesco composto da Tim Puetz e Kevin Krawietz.La partita al Pietrangeli dura poco più di un'ora a dimostrazione della netta superiorità della.🔗 Leggi su Romatoday.it

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