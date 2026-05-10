IBI 26 Cobolli e Sonego eliminati nel doppio
Ai primi turni degli Internazionali BNL d’Italia, l’esperienza in doppio di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si è conclusa con una sconfitta. La coppia italiana è stata eliminata dai tennisti tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz. Cobolli e Sonego hanno perso la partita senza passare ai successivi round del torneo.
Finisce subito l'avventura in doppio agli Internazionali BNL d'Italia di Flavio Cobolli. Il romano in coppia con Lorenzo Sonego è stato eliminato dal duo tedesco composto da Tim Puetz e Kevin Krawietz.La partita al Pietrangeli dura poco più di un'ora a dimostrazione della netta superiorità della.🔗 Leggi su Romatoday.it
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