IBI 26 | Cobolli non sbaglia il romano batte Atmane e incanta il Foro Italico

Nel pomeriggio al Foro Italico, Flavio Cobolli ha affrontato e battuto il francese Atmane in due set, 7-6 e 6-3, accedendo al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. La partita si è svolta alla BNP Paribas Arena, con Cobolli che ha mostrato una buona tenuta durante tutto l’incontro, soprattutto nel primo set, che si è concluso al tie-break.

Flavio Cobolli vince e convince alla Bnp Paribas Arena. Nel pomeriggio del Foro Italico l’idolo di casa ha superato in due set col punteggio di 7-6, 6-3 il francese Atmane, al termine di un match molto combattuto (specie nel primo set) e accede al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Romatoday.it

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