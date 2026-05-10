Resilienze, l’arte di Ri-Esistere, volti e storie del commercio di Ozzano. Un progetto per raccontare tutto quello che passa inosservato, come le vite che scorrono dietro una vetrina, i gesti quotidiani, i volti che rendono Ozzano un luogo unico. Da questa idea nasce ‘Resilienze, l’arte di Ri-Esistere, volti e storie del commercio’, il nuovo progetto fotografico di Gennaro Pazienza in collaborazione con l’ Associazione Per Le Arti Figurative Urbano e patrocinato dal Comune di Ozzano dell’Emilia. L’iniziativa, completamente gratuita, ha l’obiettivo di documentare e valorizzare le realtà commerciali del territorio, raccogliendo volti e storie che ogni giorno animano la comunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I volti del commercio, una mostra anti-crisi

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