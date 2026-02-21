Angri | Commercio in crisi? Distretti del Commercio corsa alla svolta

Angri affronta una crisi nel commercio locale, spinta dalla chiusura di negozi e calo di clienti. La Confesercenti ha chiesto con forza al Comune di aderire ai Distretti del Commercio, sperando di rilanciare le attività. La decisione potrebbe influenzare significativamente il centro cittadino, che si sta riorganizzando per attrarre nuovamente gli acquirenti. La scelta sarà determinante per il futuro commerciale di Angri, che cerca una soluzione concreta.

Angri al Bivio: Confesercenti Incalza il Comune sull’Adesione ai Distretti del Commercio. Angri si trova di fronte a una decisione cruciale per il futuro del suo tessuto commerciale. Confesercenti Angri, attraverso il suo presidente Aldo Severino, sollecita con urgenza l’amministrazione comunale ad aderire ai Distretti del Commercio, una misura regionale che potrebbe rappresentare una svolta per la città. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 13 aprile 2026, offrendo un’ulteriore opportunità che l’associazione non intende lasciare sfuggire. Un Percorso Iniziato nel 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu Confesercenti Angri: Severino rinnova l’invito al Comune per l’adesione ai distretti del commercioAldo Severino, presidente di Confesercenti Angri, ha nuovamente sollecitato il Comune a aderire ai Distretti del Commercio, evidenziando i benefici pratici per le attività locali. Leggi anche: Da Regione Lombardia 60 milioni di euro ai distretti del commercio, sono 31 nella Bergamasca Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Confesercenti Angri: Severino rinnova l’invito al Comune per l’adesione ai distretti del commercioConfesercenti Angri, attraverso il suo presidente Aldo Severino, rinnova con determinazione l’invito all’Amministrazione comunale affinché proceda all’adesione alla normativa regionale sui Distretti d ... salernotoday.it Il presidente di Confesercenti Angri, Aldo Severino, invita il Comune a aderire ai Distretti del Commercio della Regione Campania, un’occasione per rilanciare il centro urbano e sostenere le imprese locali. - facebook.com facebook