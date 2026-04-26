A Punta Marina si registra un’alta presenza di pavoni, con alcune persone che riferiscono di avere fino a trenta esemplari nel proprio giardino ogni giorno. Nonostante i tentativi di contattare le autorità competenti, i cittadini non hanno ricevuto risposte soddisfacenti e hanno deciso di intervenire personalmente. La situazione ha portato a un aumento della presenza di questi uccelli nella zona, provocando disagio tra gli abitanti.

“Sono arrivata ad avere una trentina di pavoni in giardino ogni giorno. Dopo aver provato a contattare tutti gli enti possibili, ho deciso di fare da me. E così ho iniziato a raccogliere le uova che vedevo. Il primo anno ne ho prese 70, il secondo 35 e l’anno scorso 15. Di fronte a un nulla di fatto delle istituzioni, ho fatto da me”. Queste le parole di Elisabetta (nome di fantasia per proteggere la sua identità), residente di Punta Marina, provincia di Ravenna, dove oltre 12 anni fa è cominciato l’insediamento di una colonia di pavoni. Nel 2014, se ne stimavano una decina che per lo più stazionavano nell’area pinetale attorno all’ex colonia dell’Areonautica Militare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’invasione dei pavoni, Punta Marina colonizzata e cittadini esasperati: “Oltre 100: sono ovunque”

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