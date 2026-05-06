Bastaaaa | il servizio De La Vita in Diretta sui pavoni che hanno ‘invaso’ Punta Marina è virale C’è chi sorride e chi grida al ‘degrado’ della tv | ma sarà questo il vero degrado?

Un servizio andato in onda durante una puntata di De La Vita in Diretta ha mostrato come alcuni pavoni abbiano invaso una località sulla costa, attirando l’attenzione sui social e dividendo le opinioni tra chi si diverte e chi denuncia un presunto degrado. Alberto Matano ha introdotto il servizio con un tono serio, descrivendo la presenza dei pavoni nel paese come un fenomeno insolito. La vicenda ha suscitato commenti e reazioni online, rendendo virale il video.

Alberto Matano lancia il servizio con una certa serietà. C’è un paese invaso dai pavoni, quel paese è Punta Marina. E il servizio de La Vita in Diretta parte dritto: una signora dai capelli rossi urla un ‘bastaaaaaaaa’ furibondo, esasperato, invelenito. Poi il verso del pavone, subito, a schiaffo. Un vortice, un montaggio che per molti utenti social sfiora il capolavoro: testimonianze dei cittadini, stridio del pavone. Testimonianze dei cittadini, stridio, urlo della signora. Che ritmo. “Primo problema?”, chiede l’inviata. “Fanno la cacca di notte”, risponde un signore che abita a Punta Marina. Uno scambio che è già cult e che apre a diversi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bastaaaa”: il servizio De La Vita in Diretta sui pavoni che hanno ‘invaso’ Punta Marina è virale. C’è chi sorride e chi grida al ‘degrado’ della tv: ma sarà questo il vero degrado? Notizie correlate Punta Marina, il paese "invaso dai pavoni" attira anche le telecamere: in tv lo scontro fra pro e controI pavoni di Punta Marina sono sbarcati anche in televisione dopo che le polemiche scoppiate in questi giorni hanno attirato anche le telecamere de... Punta Marina: pavoni in rivolta tra grida e sporcizia nei giardini? Cosa sapere A Punta Marina la colonia di pavoni raggiunge circa 120 esemplari durante gli accoppiamenti.