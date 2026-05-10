I trionfi della Sir e l’emozione di Colaci | Speravo proprio di chiudere così

La squadra di pallavolo maschile di Perugia ha vinto lo scudetto, conquistando il suo diciottesimo titolo. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo e colpi di scena, mentre il capitano ha espresso soddisfazione per il risultato finale, sperando di concludere in modo positivo. La società ha raggiunto un nuovo traguardo, consolidando la propria storia nel campionato nazionale. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato soddisfazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Non si spegne l’eco della vittoria dello scudetto conquistato da Perugia nella pallavolo maschile, la società ha accumulato ben 18 titoli. Un bottino eccezionale che include 3 campionati, 4 Coppe Italia, 3 titoli mondiali e 7 Supercoppe italiane, 1 Champions league. Tuttavia, i festeggiamenti saranno brevi, poiché l’obiettivo si sposta subito sulla scena internazionale. Il 16 e 17 maggio, a Torino, andrà in onda la final four della massima competizione continentale, Perugia sarà l’unica portabandiera italiana, pronta a confermarsi campione d’Europa dopo il trionfo della passata stagione. I trofei finiti in bacheca sono stati conquistati...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I trionfi della Sir e l’emozione di Colaci: "Speravo proprio di chiudere così" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Superlega, è Colaci l'uomo dei record della Sir Susa Scai PerugiaProbabilmente un'altra stagione ad alto livello l'avrebbe potuta garantire, ma meglio ritirarsi in uno dei momenti migliori della carriera. Sir, l’ultima di Colaci: "Sarà direttore tecnico"Sarà un lungo addio quello che vivrà la tifoseria nel prossimo mese, un periodo nel quale si potrà vedere all’opera per l’ultima volta il libero...