Il libero Massimo Colaci si prepara a concludere la sua carriera sportiva. Nei prossimi giorni, la tifoseria assisterà alla sua ultima presenza in campo, prima di appendere le ginocchiere al chiodo. Di recente, è stata annunciata la sua nuova posizione come direttore tecnico. La fase finale della sua esperienza in campo si avvicina, mentre si avvicina anche il momento di un nuovo ruolo all’interno della società.

Sarà un lungo addio quello che vivrà la tifoseria nel prossimo mese, un periodo nel quale si potrà vedere all’opera per l’ultima volta il libero Massimo Colaci pronto ad appendere le ginocchiere al chiodo. Con la maglia della Sir Susa Scai Perugia ha giocato nove stagioni consecutive, un record per il club umbro, l’atleta pugliese saluterà il campo per assumere il ruolo di direttore tecnico della società. Classe 1985, nativo di Gagliano del Capo, Colaci ha vissuto l’estate scorsa tra la voglia di continuare a vincere e la consapevolezza che il tempo scorre. Nella stagione attuale ha lasciato ancora il segno con due trofei. Arrivato a Perugia...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir, l’ultima di Colaci: "Sarà direttore tecnico"

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