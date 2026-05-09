Arrestati due tifosi biancazzurri per gli scontri post partita Pescara Spezia | proseguono le indagini

Due tifosi del Pescara sono stati arrestati in seguito agli scontri avvenuti dopo la partita contro lo Spezia, disputata l'8 maggio davanti allo stadio Adriatico Cornacchia. L'episodio ha coinvolto diversi individui e ha portato agli interventi delle forze dell’ordine. Le autorità giudiziarie hanno già adottato i primi provvedimenti nei confronti dei presunti responsabili, mentre le indagini per fare luce sull’accaduto continuano.

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