I sette intossicati dopo aver mangiato tonno l' esperto | La sindrome sgombroide patologia insidiosa

Sette persone sono finite in ospedale dopo aver consumato tonno rosso acquistato in una pescheria di Palermo. Uno di loro si trova in terapia intensiva, in condizioni più serie rispetto agli altri. L’esperto ha definito la sindrome sgombroide una patologia insidiosa, collegata all’intossicazione da questo tipo di pesce. Le autorità stanno verificando la provenienza del tonno e le eventuali responsabilità.

Sette persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato tonno rosso acquistato in una pescheria palermitana, uno di loro è in terapia intensiva ed è più grave. “L’episodio riporta l’attenzione sulla sindrome sgombroide, una tra le più insidiose patologie di origine alimentare. Sebbene il quadro.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Palermo, sette intossicati dopo aver mangiato tonno rosso: uno è in terapia intensivaSecondo quanto riportato dall’ANSA, i Carabinieri del Nas sono risaliti alla pescheria che avrebbe venduto il tonno.

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