Roberto Baggio, Leggenda del calcio italiano, racconta la sua vita in un’ampia intervista in occasione della pubblicazione del suo libro Luce nell’oscuritàchiacchierando con Corriere della Sera. La conversazione inizia a Pasadena, nel Coppa del Mondo 1994, Dove Ha sbagliato il rigore decisivo nella finale contro il Brasile. Quell’episodio continua a segnare la sua memoria: “Mi sentivo in colpa con tutti gli italiani. Volevo sparire. “È stata una vergogna infinita, una di quelle cose che ti restano dentro per sempre.”. Con il passare del tempo, però, afferma che la ferita non scompare del tutto: “Con gli anni impari a conviverci, ma non è qualcosa di completamente chiusoAncora oggi continua a tormentarlo nella sua mente: “Quella palla per me è ancora sospesa in un posto difficile da spiegare a parole.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I ricordi bui di Roberto Baggio, leggenda italiana: “Ho detto a mia madre ‘se mi ami, uccidimi'”

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Il 10 Italiano PIU' FORTE di sempre: la storia di Roberto Baggio // Motion Talks

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