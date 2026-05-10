In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex calciatore ricorda il momento difficile del Mondiale 1994, raccontando di aver chiesto alla madre di ucciderlo dopo la prima operazione. Ricorda anche il famoso palleggio in volo con Maradona, evento che ha segnato la sua carriera. Le sue parole rivivono le emozioni e le sofferenze vissute durante quel periodo, senza aggiungere commenti o interpretazioni.

La ferita per il rigore sbagliato a Pasadena, ai Mondiali 1994. Il legame con la moglie Andreina, il palleggio in aereo con Maradona e il buddismo. Roberto Baggio si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo libro “Luce nell’oscurità”, pubblicato da Rizzoli e in libreria la prossima settimana. “Mi sentii in colpa con tutti gli italiani – attacca Baggio, ricordando la finale del Mondiale 1994 -. Volevo sparire. Provavo una vergogna infinita, una di quelle cose che ti restano addosso anche quando passano gli anni. Col tempo impari a conviverci, ma non è una ferita che si chiude del tutto”. E poi: “Posso solo dire che quel pallone ancora oggi per me resta sospeso in un luogo difficile da raggiungere con le parole”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Baggio: "Alla prima operazione ho detto a mia madre: uccidimi. Quel palleggio in aereo con Maradona..."

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