I residenti sentono scricchiolii nelle pareti evacuato palazzo a Boscoreale | 22 persone sgomberate
Nella notte, ventidue persone sono state evacuate da un edificio a Boscoreale dopo aver avvertito scricchiolii nelle pareti. L'edificio, coinvolto in lavori di riqualificazione, è stato messo sotto controllo e sottoposto a verifiche. Le autorità hanno disposto lo sgombero per consentire le ispezioni e valutare eventuali rischi strutturali. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle verifiche o sulle cause dei rumori segnalati.
Lo sgombero dell'edificio è stato eseguito questa notte per consentire tutte le verifiche del caso. L'edificio, da quanto si apprenda, è oggetto di lavori di riqualificazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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