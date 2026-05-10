I residenti sentono scricchiolii nelle pareti evacuato palazzo a Boscoreale | 22 persone sgomberate

Nella notte, ventidue persone sono state evacuate da un edificio a Boscoreale dopo aver avvertito scricchiolii nelle pareti. L'edificio, coinvolto in lavori di riqualificazione, è stato messo sotto controllo e sottoposto a verifiche. Le autorità hanno disposto lo sgombero per consentire le ispezioni e valutare eventuali rischi strutturali. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle verifiche o sulle cause dei rumori segnalati.

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