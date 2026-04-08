Arezzo palazzo evacuato | danni a colonna del loggiato residenti e commercianti non potranno rientrare per giorni

Oggi, nel centro di Arezzo, un palazzo è stato evacuato a causa di danni a una colonna del loggiato. La struttura è stata messa in sicurezza e i residenti insieme ai commercianti che vi operano non potranno tornare nelle loro abitazioni e attività per diversi giorni. L’intervento dei tecnici è ancora in corso per valutare la stabilità dell’edificio e stabilire le misure di riparazione necessarie.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di via Verdi, nel tratto che conduce a piazza San Jacopo, dove è stata transennata l’intera area attorno al condominio con loggiato. All’interno dello stabile si trovano diverse attività commerciali, oltre all’ingresso della sede del Comitato lotta tumori. Tutte le attività e i residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco hanno avviato le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza partiranno immediatamente. Tuttavia, come spiegato dal comandante Fabrizio Baglioni, difficilmente residenti e commercianti potranno rientrare nelle proprie abitazioni e attività prima di due o tre giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo, palazzo evacuato: danni a colonna del loggiato, residenti e commercianti non potranno rientrare per giorni Leggi anche: Incendio in via Plana, evacuato un palazzo: colonna di fumo visibile a distanza Fiamme all’alba in condominio, paura tra residenti e palazzo evacuatoTeramo - Incendio in un appartamento a Teramo all’alba, evacuato un intero stabile per il fumo. Arezzo, palazzo evacuato: danni a colonna del loggiato, residenti e commercianti non potranno rientrare per giorniUn intero palazzo è stato evacuato oggi, 8 aprile 2026, in via precauzionale nel centro di Arezzo a causa di possibili criticità strutturali ad una colonna del loggiato della struttura, ritenuta poten ... firenzepost.it Arezzo, evacuato tutto il palazzo di Zara per una colonna pericolanteUna colonna del palazzo di Zara che un tempo si chiamava Palazzo del Cristallo per l'omonimo bar ha dato segni di cedimento. Intorno alle 14.45 sono arrivati i vigili del fuoco che sono stati ... corrierediarezzo.it