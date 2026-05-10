I prossimi avversari di Sinner a Roma turno per turno | tabellone rivoluzionato dalla morìa di teste di serie

Ai prossimi Internazionali d’Italia, il tabellone ha subito una modifica significativa a causa dell’eliminazione di diverse teste di serie. Jannik Sinner ha iniziato il suo cammino con una vittoria in due set contro un avversario austriaco, dopo aver saltato il primo turno grazie a un bye. Ora si prepara a disputare i sedicesimi di finale, con il quadro degli incontri che si è notevolmente modificato rispetto alle previsioni iniziali.

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Jannik Sinner ha cominciato il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026 superando in due set l’austriaco Sebastian Ofner e approdando ai sedicesimi di finale, dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Il numero uno del ranking ATP ha le carte in regola per arrivare fino in fondo e vincere il sesto Masters 1000 di fila, anche grazie alle tante teste di serie già uscite di scena sin qui al Foro Italico. Il 24enne altoatesino tornerà in campo lunedì 11 maggio contro l’australiano Alexei Popyrin, capace di sconfiggere per 6-4 al terzo il giovane talento ceco Jakub Mensik, mentre guardando più avanti l’eventuale avversario da affrontare...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I prossimi avversari di Sinner a Roma turno per turno: tabellone rivoluzionato dalla morìa di teste di serie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sorteggio ATP Miami 2026: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner turno per turnoCresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Miami: la cerimonia andrà in scena alle ore 18. ATP Roma 2026, il tabellone di Jannik Sinner: i possibili avversari turno per turnoJannik Sinner è pronto a inaugurare una nuova fase della sua stagione sulla terra battuta.