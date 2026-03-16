Sorteggio ATP Miami 2026 | orario teste di serie possibili avversari di Sinner turno per turno

Alle 18 si terrà il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP di Miami 2026. Sono stati annunciati i nomi delle teste di serie e i possibili avversari che Sinner potrebbe affrontare in ogni turno. La cerimonia attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, in attesa di conoscere il percorso del giocatore italiano nel torneo.

Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Miami: la cerimonia andrà in scena alle ore 18.00 italiane di oggi, lunedì 16 marzo, e quindi le teste di serie saranno definite dal ranking ATP odierno, nel quale Jannik Sinner, campione ad Indian Wells, è il numero 2. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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