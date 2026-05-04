ATP Roma 2026 il tabellone di Jannik Sinner | i possibili avversari turno per turno

A pochi giorni dall'inizio degli Internazionali d’Italia 2026, il tabellone di Jannik Sinner è stato reso noto, con il tennista altoatesino tra i principali favoriti. La sua partecipazione avviene in assenza di Carlos Alcaraz, che avrebbe potuto rappresentare un ostacolo significativo. Per ogni turno, sono stati delineati i possibili avversari che il giocatore potrebbe incontrare nel percorso verso le fasi finali del torneo sulla terra battuta.

Jannik Sinner è pronto a inaugurare una nuova fase della sua stagione sulla terra battuta. Agli Internazionali d’Italia 2026, il tennista altoatesino si presenta con i gradi di principale favorito, complice l’assenza di Carlos Alcaraz, uno dei pochi in grado di metterne in discussione la leadership. Il debutto di Sinner è previsto al secondo turno, come da regolamento per le teste di serie più alte: al Foro Italico affronterà il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Un esordio che, sulla carta, non dovrebbe riservare particolari insidie, ma che servirà soprattutto a prendere ritmo in un contesto sempre carico di aspettative.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026, il tabellone di Jannik Sinner: i possibili avversari turno per turno Notizie correlate Sorteggio ATP Montecarlo 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turnoCresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Montecarlo: la cerimonia andrà in scena alle ore 17. Sorteggio ATP Indian Wells 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Le insidie da evitareSi proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Roma, alle 10.30 il sorteggio con 12 azzurri; Sinner e gli Internazionali, Jannik risolve il 'rebus Roma': l'annuncio; Sinner di nuovo a Roma da n.1: 3.540 punti presi ad Alcaraz in due mesi. ATP Roma 2026, il tabellone di Jannik Sinner: i possibili avversari turno per turnoJannik Sinner è pronto a inaugurare una nuova fase della sua stagione sulla terra battuta. Agli Internazionali d'Italia 2026, il tennista altoatesino si ... oasport.it Sinner all'Atp Roma 2026: tabellone e avversari agli InternazionaliSarà contro il vincente del match tra l'austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma, in programma dal 5 al 17 maggio (IL TABELLONE ... tg24.sky.it JANNIK A ROMA 8 Masters 1000 conquistati, adesso ne manca soltanto 1 Ecco il percorso potenziale del N.1 del mondo agli Internazionali BNL d’Italia Sarà Jannik Sinner il Re di Roma #Tennis #Sinner #IBI26 #WeAreTennis x.com Il trionfo nel Mutua Madrid Open ha consentito a Jannik SINNER di diventare il quarto tennista a imporsi nello stesso anno in almeno quattro tornei Masters 1000, fatto che non avveniva dal 2016 e vanta 7 precedenti. I primi a coronare l’impresa furono Roger - facebook.com facebook