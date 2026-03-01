I pronostici di domenica 1 marzo | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Domenica 1 marzo si giocano varie partite di calcio in diverse leghe europee, tra cui Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie B ed Eredivisie. Tra gli eventi principali c’è il match serale di Serie A tra Roma e Juventus, considerato un incontro di rilievo in ottica qualificazione alla Champions League. Sono in programma inoltre altre sfide di campionato e competizioni nazionali.

I pronostici di domenica 1 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1 Il match di cartello di questa domenica di Serie A è senza dubbio il posticipo serale tra Roma e Juventus, molto importante in zona Champions League. I giallorossi arrivano con quattro punti di vantaggio sui bianconeri, che in settimana sono stati eliminati dal Galatasaray nonostante la vittoria per 3-0 nei tempi regolamentari pur giocando il secondo tempo in dieci contro undici. La stanchezza potrebbe essere un fattore e la Roma proverà ad approfittarne. L’altra sfida più spettacolare di oggi è il derby londinese tra Chelsea e Arsenal che promette sempre scintille. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

