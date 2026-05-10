I programmi TV di oggi 10 maggio 2026 | fiction soap e film
Ecco la guida ai programmi televisivi di oggi, 10 maggio 2026. Su Rai 1 va in onda una fiction chiamata “Roberta Valente”, mentre su Canale 5 viene trasmesso il film “Racconto di una notte”. Su Canale 20, invece, viene proposto il film “The Transporter Legacy”. La programmazione comprende anche soap e altre produzioni.
Guida ai programmi TV del 10 maggio 2026: “Roberta Valente” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “The Transporter Legacy” su Canale 20. La prima serata del 10 maggio 2026 offre su Rai 1 il finale emozionante di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre Rai 2 propone due episodi inediti di N.C.I.S. Rai 3 conferma la sua vocazione d’inchiesta con Report. Canale 5 rilancia la tensione familiare di Racconto di una notte. Rete 4 accende l’attenzione con il super?classico Barcellona?Real Madrid. Italia 1 sceglie la leggerezza di Zelig On. Sul fronte Sky spiccano Antigang: Nell’ombra del crimine, Spirit – Il ribelle, Vi presento Joe Black, Interstellar e Fast & Furious 9, cinque titoli capaci di coprire gusti diversi.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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