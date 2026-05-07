I programmi TV di oggi 7 maggio 2026 | fiction soap e film

Ecco i programmi televisivi di oggi, 7 maggio 2026. Su Rai 1 va in onda la fiction “Buonvino”, mentre su Canale 5 viene trasmessa la serie “Forbidden Fruit”. Su Iris è programmato il film “Daylight”. Questi sono alcuni dei principali appuntamenti della giornata, con un’offerta che spazia tra fiction, soap e cinema.

Guida ai programmi TV del 7 maggio 2026: “Buonvino” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Daylight” su Iris. La prima serata del 7 maggio 2026 offre su Rai 1 il debutto di Buonvino – Misteri a Villa Borghese, nuova fiction investigativa dal tono umano e avvolgente. Su Rai 2 arriva Ore 14 Sera, versione approfondita del talk che analizza i casi più discussi della settimana. Rai 3 propone Splendida Cornice, con storie, ospiti e cultura raccontati con leggerezza. Mediaset risponde con Forbidden Fruit su Canale 5, tra intrighi e colpi di scena, mentre Italia 1 schiera Le Iene, con nuove inchieste e servizi d’impatto. In ambito cinema spiccano Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno su Canale 20 e Interstellar su Sky Cinema Collection, due titoli capaci di catalizzare pubblico e appassionati.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 7 maggio 2026: fiction, soap e film Il Paradiso delle Signore, 7-10 aprile 2026: i fratelli Marchesi nascondono la verità Notizie correlate I programmi TV di oggi 3 maggio 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 3 maggio 2026: “Roberta Valente” su Rai 1, “Racconto di una notte” Canale 5,”L’uomo del giorno dopo” su Iris La prima... I programmi TV di oggi 12 marzo 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 12 marzo 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Belli ciao” su Sky Cinema Uno La prima serata del 12... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 6 maggio 2026; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 6 maggio; Stasera in tv (3 maggio), scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orari; Programmi TV 1 maggio 2026: cosa vedere stasera. Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 6 maggio in prima serataDavid di Donatello in prima serata su RAI 1, ma poi anche Tim Battiti Live su CANALE 5 e Mare Fuori 6 su RAI 2: ecco cosa c’è da vedere stasera in TV, mercoledì 6 maggio ... msn.com Guida TV, i programmi da non perdere oggi martedì 5 maggio 2026Guida tv di martedì 5 maggio 2026. Su Rai 2 Belve crime, su Canale 5 Grande Fratello Vip, su Canale Dieci il film Romance and Cigarettes. Nell’articolo scoprite cosa c’è da vedere oggi su Rai, Mediase ... msn.com PROGRAMMI DI GIOVEDI' 7 MAGGIO PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita@ra - facebook.com facebook Garlasco, la difesa di Sempio spiega le intercettazioni: "Commentava i programmi TV" x.com