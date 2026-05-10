A Marliana, i problemi legati a frane, strade, rifiuti e sfalci continuano a essere al centro dell’attenzione della comunità. Dopo l’ultima intensa pioggia, sono stati evidenziati ancora una volta gli aspetti irrisolti nel territorio. Il comitato cittadino ha annunciato una nuova assemblea pubblica, che seguirà quella già tenuta a marzo, con l’obiettivo di discutere le questioni aperte e trovare soluzioni condivise.

Ancora problemi a Marliana, evidenziati dall’ultima bomba d’acqua dei giorni scorsi. Il comitato cittadino ’Marliana e non solo’ darà vita a una nuova assemblea pubblica, dopo quella organizzata lo scorso marzo ad Avaglio, proprio per affrontare i problemi legati al territorio. L’incontro è in programma la sera del 29 maggio all’hotel Amelia di Momigno. "Parleremo dei problemi che coinvolgono il nostro territorio, a partire da quello ormai atavico – dicono i membri del comitato – delle strade parzialmente o totalmente chiuse a causa delle frane, e dei cantieri che si fanno attendere, ma non solo". Ma non c’è solo la viabilità tra i motivi di protesta e che presumibilmente saranno affrontati nella stessa riunione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I problemi irrisolti di Marliana. Frane, strade, rifiuti e sfalci. Nuova assemblea pubblica

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