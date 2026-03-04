Rifiuti abbandonati e fototrappole mai installate il Pd | Problemi di privacy irrisolti da due anni

Dopo un ulteriore anno, non si registrano miglioramenti nel contrasto ai rifiuti abbandonati e nelle installazioni delle fototrappole, secondo quanto riferito dal Partito Democratico. Un nuovo accesso agli atti ha evidenziato che gli agenti incaricati da Alea non hanno ancora completato le operazioni di controllo e che le fototrappole non sono state messe in funzione, nonostante siano passati due anni.

Attaccano i dem: "Ancora una volta, purtroppo, i cittadini fanno le spese di una Giunta che quotidianamente si lancia in annunci e proclami cui spesso però non segue alcun risultato concreto" "E' passato un altro anno e non è cambiato assolutamente nulla. E' questo ciò che dobbiamo constatare dopo un nuovo accesso agli atti sull'operato degli agenti accertatori attivati da Alea per contrastare gli abbandoni dei rifiuti, e sulla messa in funzione delle fototrappole". Così i consiglieri comunali del Partito Democratico Elisa Massa e Federico Morgagni, rimarcando come quello dell'abbandono dei rifiuti sia "un problema ormai annoso per...