Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha avuto una prestazione notevole contro il PSG, confermando il suo ruolo di talento emergente. Dopo aver attirato l’attenzione a livello internazionale, il calciatore ha lasciato un’impressione forte sui tifosi e gli addetti ai lavori. Il Napoli ha incassato 75 milioni di euro dalla sua cessione al PSG, cifra che, nel mercato attuale, appare inferiore rispetto alle aspettative.

L’ennesima prestazione monstre, di quello che sembra destinato a diventare un futuro Pallone d’Oro. Khvicha Kvaratskhelia ha avuto un impatto devastante sul PSG in un anno e ora, quei 75 milioni di euro incassati dal Napoli, sembrano davvero pochi per le cifre del mercato moderno. Gli azzurri lo hanno regalato ai francesi? Il “ricatto” contrattuale dell’entourage del georgiano quanti milioni ha fatto perdere a De Laurentiis? Kvaratskhelia monstre in Champions: un errore darlo via così?. Imputare delle colpe al Napoli appare francamente eccessivo. Vero, la dirigenza azzurra avrebbe potuto forzare ancora di più la mano per provare a strappare un accordo più elevato con il Paris Saint Germain, ma con il senno di poi è troppo facile parlare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Kvaratskhelia da Pallone d’Oro, ora 75 milioni sembrano pochi: il Napoli lo ha “regalato” al PSG?

