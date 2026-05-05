‘Piante giapponesi per i nostri giardini’ conferenza di Giulio Veronese

Giovedì 7 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara si terrà una conferenza intitolata ‘Piante giapponesi per i nostri giardini’, condotta da Giulio Veronese. L’evento è rivolto a chi desidera conoscere le varietà di piante giapponesi e il loro utilizzo nei giardini. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

Sarà dedicata alle ‘Piante giapponesi per i nostri giardini’ la conferenza di Giulio Veronese in programma giovedì 7 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L'incontro sarà introdotto da Paola Cucchi (presidente del Garden Club di Ferrara) e potrà essere seguito.🔗 Leggi su Ferraratoday.it PIANTE GIAPPONESI PER I NOSTRI GIARDINI Notizie correlate Giardini&Terrazzi: il mercatino di piante e fiori, artigianato e vintage ai Giardini MargheritaGiardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, torna nuovamente al Parco dei Giardini Margherita di Bologna in... ‘Giardini Estensi’, boom di visitatori tra piante rare e laboratori all’aperto - FOTOI ‘Giardini Estensi’ giungono alla loro 23esima edizione e cambiano scenario, ma non spirito.