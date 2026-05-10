I meloniani al sindaco | Si dimetta
Un gruppo di sostenitori del movimento meloniano ha inviato una lettera aperta al sindaco di Bormio, chiedendo ufficialmente le sue dimissioni. La comunicazione è stata resa pubblica e contiene una richiesta esplicita di abbandono della carica. La missiva si rivolge direttamente alla prima cittadina, senza usare toni diplomatici o indiretti. La richiesta si inserisce in un contesto di tensione politica locale.
Una " lettera aperta al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi (foto) per chiedere, "senza nasconderci", le sue dimissioni. Così i vertici di Fratelli d’Italia, a poco più di una settimana dall’attacco subìto da Andrea Lazzeri, vicecoordinatore provinciale del partito della premier Giorgia Meloni, sono intervenuti nella polemica che vede appunto protagonisti i due esponenti dell’Alta Valtellina. "Scriviamo questa lettera aperta – come si legge nella nota diffusa nelle scorse ore – poiché, dopo le notizie apparse nei giorni scorsi sulla stampa locale e relative all’increscioso episodio che l’ha vista protagonista con il nostro vicecoordinatore Andrea Lazzeri, ci saremmo aspettati una sua risposta, una sua presa di posizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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