I meloniani al sindaco | Si dimetta

Un gruppo di sostenitori del movimento meloniano ha inviato una lettera aperta al sindaco di Bormio, chiedendo ufficialmente le sue dimissioni. La comunicazione è stata resa pubblica e contiene una richiesta esplicita di abbandono della carica. La missiva si rivolge direttamente alla prima cittadina, senza usare toni diplomatici o indiretti. La richiesta si inserisce in un contesto di tensione politica locale.

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