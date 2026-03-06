Arezzo, 6 marzo 2026 – La questione dello snodo viario di Via Fiorentina torna al centro del dibattito con una richiesta chiara: l’Assessore deve dimettersi o il Sindaco deve ritirargli la delega. La tensione si fa sentire tra i residenti e alcuni rappresentanti politici, mentre la gestione della zona rimane al centro delle discussioni pubbliche. La situazione rimane aperta e nessuna decisione è ancora stata presa.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Snodo viario di Via Fiorentina: Basta, l’Assessore si dimetta o il Sindaco gli ritiri la delega. «A pochi giorni dalla dichiarazione con la quale l’Assessore Sacchetti assicurava che “siamo nei tempi stabiliti, il cronoprogramma è rispettato” che comunque continua a rimanere un perfetto sconosciuto, forse anche allo stesso Assessore, nonostante fosse stato già prospettato nell’incontro del 3 febbraio tra Amministrazione comunale e associazioni di categoria un nuovo slittamento della prima fase ma a data incognita, ecco che oggi si apprende lo slittamento: settembre. È ora di finirla con anni di dichiarazioni che non... 🔗 Leggi su Lanazione.it

